Delfino le contó a Vignolo lo que le gritaron en la calle tras no expulsar a Tevez

Germán Delfino quedó en el medio de la polémica al no expulsar a Carlos Tevez en el duelo que Boca perdió ante Talleres de Córdoba por la tercera fecha de la Copa de la Superliga.

El 'Apache' salió con todo cuando el rival sacó del medio y en apenas tres segundos de juego, pisó de manera violenta a Tomás Pochettino.

Pero vio sólo la amarilla y terminó jugando los 90 minutos, por lo que el malestar de varios fanáticos del fútbol argentino fue mucho, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes del jugador con estas cuestiones.

Quien quiso dar la cara fue el propio árbitro, que se sentó en el estudio de ESPN F90 y charló con Sebastián Vignolo y todo el equipo.

En un momento, contó: "Ayer tuve día libre, salí a entrenar con mi hija más grande al hipódromo. Por suerte no pasó nada, uno nada más que me dijo 'cómo nos cagaste', pero no sabía si era de Boca o de Talleres. Porque si me pongo a analizar, si yo veía la acción como debía, debería haber expulsado a Tevez a los 3 segundos de juego y el rival hubiese jugado todo el partido con un hombre de más".

Allí lo cortó el 'Pollo', quien le preguntó si respondía los insultos y cómo hacía para no temer a estas personas: "No respondo, porque son gritos aislados. Hoy todavía no tengo miedo de ir a ningún lugar, pero hay que ponerle un freno. Hay opiniones que son peligrosas. No es sólo mi función. Me apasiona ser árbitro, desde que empezó la cuarentena no dejé de entrenar, quiero seguir dirigiendo, siento que soy buen árbitro", expresó.

