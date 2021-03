Migliore y su pelea con Riquelme: “Antes de andar jugando levantaba giles como vos"

En la última semana se habló muchísimo del episodio que protagonizaron Frank Fabra y Carlos Izquierdoz y algunos exjugadores del Xeneize aseguraron que no es anormal que se den este tipo de situaciones. De hecho, Boca siempre se acostumbró a que sus internas terminen haciéndose públicas, y si vamos más atrás podremos encontrar varios casos similares.

Sin ir más lejos, durante mucho tiempo se habló de los cortocircuitos dentro de un grupo que tenía como líderes a Martín Palermo y Juan Román Riquelme. Dentro de esos "subgrupos" y ese plantel estaba Pablo Migliore, exarquero que es gran amigo del Titán. En diálogo con Alejandro Fantino en ESPN FShow, el Loco confirmó que no tenía mucha relación con el actual vicepresidente del Xeneize.

"Él tenía razón con que iba a entrenar, no iba a hacer amigos, y estaba perfecto. Una vez se corrió la bola de que lo había agarrado del cuello, pero no... Si lo agarro del cuello ya se me borra la cinta y no paro hasta que me lo llevo", aseguró Migliore sobre su convivencia con el máximo ídolo de Boca.

Cuando el conductor le hizo mención de otro encontronazo con Román, el exfutbolista fue sincero: "Eso fue por otra cosa. No me banqué un chiste y le marqué mi posición". Además, Pablo reveló qué le dijo exactamente al 10: "Antes de andar jugando yo andaba levantando giles como vos. No te confundas". ¡Picante!

