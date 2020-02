Si al vecino le costaba creerlo, imaginen la reacción de la gente cuando el video de este personaje se hizo super viral en Twitter. Roberto Ovelar dejó a más de uno con la boca abierta.

Es normal que las personas supongan que los futbolista vivan en medio de lujos. Muchos de ellos han mostrado las cosas que han conseguido gracias al deporte y la verdad es que no escatiman en gastos.

Sin embargo, ese no es el caso de todos los jugadores. O por lo menos no lo es con Roberto 'el Búfalo' Ovelar. El actual goleador del Once Caldas dio una muestra de humildad que tiene a propios y extraños sorprendidos.

El exjugador del Junior y Millonarios ahora vive en al ciudad de Manizales y prefiere ir a entrenar en buseta pública. Como un ciudadano más, espera la ruta que lo lleva a la práctica del 'Blanco Blanco' y hace la misma operación de regreso a casa. ¿No nos creen?

Así grabaron a Roberto Ovelar trasportándose en buseta en Manizales:

Ayer estuve mirando por el balcón porque @RobertoOvelarM me dijo que se fue y llegaba en buseta del entreno, yo no le creía y véanlo.

