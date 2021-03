Otra vez el VAR: le anularon un gol al América de Cali por una mano previa

América de Cali y Deportivo Pereira ya juegan su partido correspondiente por la fecha 11 de la Liga colombiana, juego vital para los dos equipos con distintas necesidades, pero con la misma urgencia por los tres puntos.

Para este encuentro, el sistema de videoarbitraje (VAR) volvió a ser protagonista, luego de que tomara la decisión de anular un gol anotado por Daniel Quiñones, debido a una mano previa de uno de sus compañeros.

|15’ ⏱| Anulado gol de América, tras revisar la acción en el VAR. #Liga#SomosEscarlatas — América de Cali (@AmericadeCali) March 7, 2021

En la repetición se vio que Rafael Carrascal disputó el balón con un rival, pero, según interpretó el juez central del partido, la pelota alcanzó a pegar en la mano por lo que debió anularse la anotación.

BIEN ANULADO EL GOL DE AMÉRICA: ¿Es mano accidental? SI. Pero hasta la fecha las manos en ataque (así sea accidental) que generen una ocasión clara, o marquen un gol, se cobran. Después de la mano queda la pelota para Quiñones, quien avanza y remata. Desde julio esto CAMBIARÁ. pic.twitter.com/xmERasVJiG — El VAR Central (Andrés) �� (@ElVarCentral) March 7, 2021

En las redes sociales se encendió la discusión porque para muchos el balón no pega en la mano o, al menos en las imágenes mostradas, no hay una que determine claramente que así fue, pero finalmente el gol no valió.

Si esta misma jugada se da después del mes de julio ya será LEGAL. Es el cambio que se va a hacer en el tema de las manos 'accidentales' en ataque. Por ahora, si la infracción es justo antes del gol, se tiene que seguir cobrando. Bien el VAR y bien Edilson Ariza. #LigaBetplay https://t.co/oPBADc7IkD — El VAR Central (Andrés) �� (@ElVarCentral) March 7, 2021

