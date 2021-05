Video: ¿es el mejor gol de la Copa Libertadores 2021?

Inter de Porto Alegre no tuvo el mejor comienzo en la Copa Libertadores 2021. Por la primera fecha de la fase de grupos, el conjunto brasileño fue derrotado de vistiante ante el Always Ready en un duelo histórico para ellos. De igual manera, no tardaron en levantar cabeza, goleando la otra semana al Deportivo Táchira por 4-0 y goleando ayer a Olimpia 6-1.

Fue en el duelo ante los paraguayos que sobre el final, cuando todo estaba más que definido, Caio Vidal decidió meterse en la lucha por el mejor gol del torneo, pudiendo también competir a nivel internacional para ser por qué no la mejor acción del año. Una pirueta espectacular que terminó tocando la red y generando la locura suya y de sus compañeros.

La pelota quedó volando en el área y de chilena, puso el 6-0 parcial. El marcador lo completaron Victor Cuesta, Edenilson, Thiago Galhardo y Yuri Alberto. Para decorar el resultado apareció Derlis González de penal. De esta manera, el grupo B se puso apasionante, liderando los de Brasil con seis unidades y siguiendo todo el resto con tres puntos.

���� ¡Golazo de Chilena de @SCInternacional!



���� ¿Esto pasó en la CONMEBOL #Libertadores o en el #FIFA21?



�� Caio Vidal y una pirueta inolvidable. pic.twitter.com/El8eEpfIGR — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 6, 2021

Este sábado, Inter tiene un partido clave y la confianza siempre viene bien: perdió 1-0 ante Juventude por la idea de las semifinales del Campeonato Gaucho y debe revertir la historia en la vuelta, en su estadio, para poder así estar en la gran definición, antes de que comience el Brasileirao.

