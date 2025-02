Paolo Guerrero fue radical y definió gigante venganza contra técnico Fernando Gago

El fútbol es tan impredecible como el mismo destino y con sus giros ha querido que otra vez Paolo Guerrero y Fernando Gago estén en una misma cancha. Recordando que el técnico argentino tuvo al jugador peruano en Racing Club, mucho se habló sobre la relación que tenían y como al final el atacante optó por buscar su salida ya que el entrenador lo mantenía relegado.

Explotando la relación entre Paolo Guerrero y Fernando Gago en un partido entre Racing vs. Boca en La Bombonera, el atacante llevó a toda su familia al estadio, pero para su sorpresa absoluta no disputó ni un minuto. Ante esto, el ‘Depredador’ buscó explicaciones y no las encontró por parte del técnico. Ahora, un par de años después, el atacante peruano tiene la oportunidad de estar otra vez frente al entrenador argentino.

Paolo Guerrero busca venganza ante Fernando Gago

Paolo jugando para Alianza. (Foto: Conmebol)

Y es que el fútbol es tan impredecible y el destino, caprichoso como siempre, ha querido que Paolo Guerrero y Fernando Gago estén en la misma cancha otra vez. Dándose esta situación por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, Paolo Guerrero definió su venganza y ya prepara todo para ejecutarla en el cotejo entre Alianza Lima vs. Boca Juniors. Hay que recordar que serán duelos de ida y vuelta, donde el club peruano empezará como local.

Así pues, ¿cuál podría ser la mejor venganza de Paolo Guerrero contra Fernando Gago? La respuesta solo es una: eliminarlo de la Copa Libertadores 2025 en la misma Bombonera. Ahora, la situación tomaría tintes dramáticos si es que el mismo Paolo Guerrero anota el gol que le permita a Alianza Lima superar a Boca Juniors por la Fase 2 y, a su vez, acceder así a la Fase 3 del certamen.

Solo el tiempo dirá si al final Paolo Guerrero logró ejecutar su venganza contra Fernando Gago en el Alianza Lima vs. Boca Juniors. Con un marco impresionante y toda la atención que tendrá el partido, quizá así el ‘Depredador’ pueda encontrar revancha luego de lo que sucedió en La Bombonera cuando Racing chocó contra Boca. Deseando más que nunca jugar su mejor partido, incluso puede demostrar que ese día debió tener minutos.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Boca Juniors?

Alianza Lima vs. Boca Juniors sostendrán partidos de ida y vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. El duelo de ida será este martes 18 de febrero desde las 19:30 horas en Matute y la vuelta será el martes 25 de febrero desde las 19:30 horas en La Bombonera.

¿Quién será local en la ida entre Alianza Lima vs. Boca Juniors?

Alianza Lima vs. Boca Juniors chocarán por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025 en duelos de ida y vuelta. CONMEBOL confirmó que Alianza Lima de Perú será local en el partido de ida, mientras que Boca Juniors de Argentina será local el cotejo de vuelta.

