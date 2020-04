Meluk defendió a Viera: "Es cierto, a Millonarios sí lo tiene de hijo"

Una entrevista suelta en las redes sociales se le terminó convirtiendo en tremenda polémica a Sebastián Viera, arquero y capitán del Junior de Barranquilla. En menos de un momento, puso en su contra a los hinchas de Atlético Nacional y Millonarios.

Primero, fue contra el equipo Verdolaga. Aseguró que preferiría ser "barrendero" antes que ir a jugar para el equipo paisa. Luego, le preguntaron que si tenía "de hijo" a algún jugador, pero en vez de dar un nombre terminó refiriéndose a un rival del Junior: "Un jugador no te puedo decir, pero sí un equipo: Millonarios".

Esto provocó toda una marea entre los hinchas que quedaron disgustados con estas frases que dio el portero charrúa. Sin embargo, Gabriel Meluk, aprovechó el espacio que tiene en Win Sports para referirse a este tema y aseguró que se le está dando mucha vuelta a una entrevista que era informal y que daba para este tipo de declaraciones folclóricas.

“Viera no dijo ninguna mentira, a Millonarios lo tiene de hijo… Y lo tiene de hijo porque lo sacó en unos penaltis de una final y le hace goles de tiro libre. ¿Es mentira, dijo algo incorrecto?".

No contento con el "indulto" por lo dicho hacia Millonarios, también justificó sus palabras hacia Atlético Nacional: “Que no quiera ir a Nacional me parece correcto, está en todo su derecho, y más en este mundo del fútbol, donde decir cosas para molestar al otro es tan natural y hasta bien visto".

Las palabras de Gabriel Meluk defendiendo a Sebastián Viera:

