Esta vez no fue para River, ni para Boca. Racing hizo los méritos suficientes para que Sebastián Vignolo le dedicara el editorial de apertura del programa 90 Minutos de Fútbol, de Fox Sports.

Es que, como destacó el periodista, haber ganado el clásico de Avellaneda ante Independiente después de jugar alrededor de 40 minutos con dos futbolistas menos será una hazaña recordada por siempre. Tanto por los vencedores como por los vencidos.

"LO DE RACING FUE CONMOVEDOR; ESOS PARTIDOS QUE QUEDAN MARCADO A FUEGO, INOLVIDABLES"#90MinutosFOX | @PolloVignolo con su habitual comentario editorial: "Racing no lo aguantó con 9, Racing lo ganó con 9; A uno le faltó a lo que el otro equipo le sobró". pic.twitter.com/nknywBCuvk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 10, 2020

"La historia de Racing es la de un club sufrido. Ha tenido mil situaciones, pésmias dirigencias. Pero también la historia de Racing es el paso de ese sentimiento de generación en generación. Racing ha vivido situaciones dramáticas e insólitas. Le pasaron cosas que solo a Racing", comenzó diciendo el periodista.

Y agregó: "Ayer el hincha de Racing no podía creer lo bueno que le estaba pasando. Parecía una ficción. Eran protagonistas de una historia con un final feliz inolvidable. Lo tuvo que sufrir al partido, lo padeció. Era más que Independiente once contra once, pero es Racing. Y le tienen que pasar cosas insólitas. Ese Racing que lo dominaba, se quedaba con nueve contra Independiente. Todos imaginamos que lo iban a sufrir".

Para Sebastián Vignolo, el clásico que La Academia se llevó ante Independiente quedará marcado a fuego, porque no aguantó el resultado, sino que lo pasó a ganar jugando con nueve.

"Con nueve, fue inteligente. Corazón caliente, cabeza fría. Cuando le pasó lo peor, cuando tenía una estaca clavada en el pecho, Racing se la sacó. Así de conmovedor fue lo de Racing como preocupante lo de Independiente".

