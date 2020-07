Vignolo le preguntó si llevaría a Silvio Romero a Boca y Ruggeri no dudó

En las últimas horas, tomó fuerza un rumor que Iván Marcone podría entrar en un intercambio entre Boca e Independiente, donde el Rojo se desprenda de Silvio Romero. No obstante, desde el lado del Xeneize se encargaron de desmentirlo.

Sin embargo, en el programa de este viernes de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián Vignolo abrió el debate con sus compañeros sobre si el plantel de Miguel Ángel Russo necesita un jugador como el delantero de 32 años. En pocos meses en Avellaneda, se convirtió en todo un referente.

"YO A ROMERO LO AGARRO, BOCA NECESITA NO ERRAR EN LA LIBERTADORES"#90MinutosFOX - Ruggeri cree que Silvio es el indicado porque viene de un club grande y está adaptado al fútbol argentino. pic.twitter.com/V33pPPUPhE — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 24, 2020

Precisamente, el Pollo le preguntó a Óscar Ruggeri si llevaría a Romero para Boca y el campeón del mundo no dudó ni un segundo.

"Yo lo agarro, ¿sabés por qué? Porque necesita Boca hoy no errarle a la Copa Libertadores", empezó el exdefensor.

Por último, sentenció: "Si estaban buscando un delantero, no me digan que van a traer un lateral, uno por afuera, a mí me traes los jugadores importantes que me marquen diferencias. Este podría ser uno que te marque diferencia. ¿Por qué? Porque está adaptado a la Argentina, fue goleador en otro club grande... Yo creo que tengo ventaja ahí".

En la Superliga Argentina 2019/20, donde se había coronado campeón Boca, Romero había anotado doce goles y quedó como máximo artillero junto a Rafael Santos Borré. ¿El detalle? Independiente, su equipo, había quedado 14° y marcado 27 goles, es decir, casi la mitad de los tantos habían sido suyos.

