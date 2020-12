Vignolo sigue desconfiando de La Bombonera: "Es un monumento que no late"

El sábado, Boca Juniors y Arsenal se midieron por la primera fecha de la Zona Campeonato.

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo fue superado por su rival, que consiguió llevarse un punto de La Bombonera.

Esto fue tema de discusión en ESPN F90, donde Sebastián Vignolo realizó una editorial al respecto.

Como ya había considerado poco tiempo atrás, el Pollo reafirmó su creencia acerca de cómo afecta la falta de público al equipo de La Ribera.

"Es pero no es. La Bombonera o la cancha de Ferro, o la de Español, o la de All Boys, da igual. Hoy da igual. No es La Bombonera, no impone. La Bombonera por sí sola, vacía, no impone ningún respeto. Es un monumento histórico que no late, que no vibra, que no se mueve", lanzó.

"Boca no es local jugando de local. Es lo que más perdió. No siempre son de palo los de afuera. Boca desde que se reanudó el fútbol nunca fue local en La Bombonera sintiéndose local", dijo el conductor mientras Oscar Ruggeri acotaba. ¿Qué opinás?

