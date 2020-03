Wanchope metió posteo explicando por qué ayer fue campeón "dos veces al mismo tiempo"

Anoche fui CAMPEÓN 2 veces al mismo. Festejar un nuevo título con esta camiseta no tiene precio. Y después conocer a nuestro D1️⃣0️⃣S del fútbol, al que nos dio la alegría más importante a nuestro país. Abrazarte y charlar esos segundos es un sueño cumplido! Gracias DIEGO @maradona por tus palabras y por tantas alegrías ������

A post shared by Ramon Abila (@wanchope_abila9) on Mar 8, 2020 at 8:55am PDT