Otra joyita del FPC que se va: Cruzeiro confirmó a su nuevo jugador

Cruzeiro no vive sus mejores épocas debido a una crisis de resultados que lo llevó al descenso en el año 2019 y en el 2020, luego de una sanción de la FIFA por no pagar la deuda por un jugador, le fueron retirados 6 puntos y en las últimas fechas se salvó, incluso, de descender a la Serie C de Brasil.

Para la temporada 2021, Felipe Conceição fue el elegido como nuevo entrenador para ser el sucesor de Felipe Scolari y espera contar con varias figuras para lograr el anhelado ascenso y volver a poner a este gigante del fútbol brasileño en el lugar que se merece.

Por esto, en los últimos días han anunciado sus nuevos refuerzos y, este miércoles, con gran expectativa publicaron el acuerdo con el futbolista del Envigado FC, Yeison Guzmán, quien es una de las joyas actuales del fútbol profesional colombiano y era seguido por varios equipos grandes del país.

De hecho, en los últimos días, se había rumorado con que Guzmán sería nuevo futbolista del Junior de Barranquilla y por esto no se esperaba tan pronto un anuncio sobre el futuro del jugador. Pero ya Cruzeiro lo confirmó y tras jugar la última fecha de la Liga colombiana, el talentoso volante se unirá a Cruzeiro.

Yeison Guzmán acaba de cumplir 23 años y toda su vida futbolística la hizo en Envigado, equipo con el que actuó en 120 partidos, 98 de ellos como titular, desde el 2017 que debutó como profesional. En su corta carrera ha marcado 23 goles y ahora desplegará todo su talento en el fútbol brasileño.

