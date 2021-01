Yerry Mina responde a Bonnet por "rumores" de peleas en la Selección Colombia

La lamentable imagen que presentó la Selección Colombia en su último partido de la eliminatoria sudamericana contra Ecuador en el cual perdió de manera vergonzosa por 6-1 dio pie para hablar muchas cosas y hubo varios escándalos.

El periodista Javier Hernández Bonnet aseguró en el programa Blog Deportivo de Blu Radio que en el vestuario del equipo nacional hubo peleas, "se fueron a las manos" y había un mal ambiente entre los jugadores tras las derrotas.

El involucrado en todo fue James Rodríguez, quien emitió un comunicado defendiéndose y asegurando que no había pasado absolutamente nada y la Federación Colombiana de Fútbol también lo hizo. Por su parte, Bonnet aseguró que tenía las pruebas para comprobar, en caso de tener que ir a la justicia para validar sus afirmaciones.

Ahora el que salió a hablar de la situación fue el defensa Yerry Mina, quien no jugó en el partido contra Ecuador por una molestia muscular, y en entrevista con Directv dejó claro qué pasó y cómo está la situación interna hoy en el equipo nacional.

"La verdad no entiendo por qué salen con estas cosas. El profe Queiroz es un gran entrenador, una gran persona, todos queremos hacer las cosas bien, pero lastimosamente perdimos esos partidos muy mal", empezó Yerry.

Luego, a la pregunta de que si realmente habían pasado las peleas, comentó: "No. La verdad no sé por qué lo dijeron, por qué salieron o de dónde salieron esos rumores. O si fueron ellos los que pelearon y lo fueron a decir a la gente porque en vez de unir al equipo trataron de dividirlo y eso no puede pasar porque somos una familia", finalizó.

