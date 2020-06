Yordy Reyna, en deuda con la Selección: "Estoy en falta porque no se me abre el arco"

Yordy Reyna es otro de los peruanos que salió como una gran promesa. Su exitosa etapa en la Selección de Ahmed y luego sus buenos partidos en Alianza lo hicieron emigrar desde muy joven.

Poco a poco, sin embargo, fue perdiendo impulso y hoy se encuentra en uno de los equipos de más bajo nivel de la MLS. Sus antecedentes extradeportivos tampoco lo ayudaron del todo a pegar el gran salto.

A pesar de esto, sigue estando en el radar de la Selección Peruana. Gareca, cada tanto, lo considera en sus convocatorios e incluso le da minutos.

Este martes, el jugador que ya entrena para volver a la MLS y que fue castigado por jugar en el parque en plena cuarentena habló de su experiencia en la Selección.

"Estoy en falta en la selección peruana porque no se me abre el arco. Creo que cualquier jugador va a querer hacer bien las cosas. No es fácil pero uno tiene que estar ahí", aseguró el delantero.

Yordy ya tiene 28 partidos con la Selección y solo ha podido anotar dos goles. Igual, trae buenos recuerdos de cuando ingresó como pasó con Chile rumbo a Brasil 2014 y contra Colombia rumbo a Rusia 2018 ¡Ya se irá la sal Magia! ¡A seguir en lo tuyo!

���� Yordy Reyna: "Estoy en falta (en la selección) porque no se me abre el arco. Creo que cualquier jugador en la selección va a querer hacer bien las cosas. No es fácil pero uno tiene que estar ahí", aseguró pic.twitter.com/VP0dO1Bdyi — VAR DEL FÚTBOL (Desde ��) (@VarDelFutbol_PE) June 15, 2020

Lee También