Zárate: "Boca es inmenso, es el más grande de América"

Después de muchas especulaciones, Mauro Zárate y Boca firmaron la renovación de contrato. El delantero continuará en el Xeneize. Ahora su objetivo será buscar su mejor versión y ganarse un lugar en el equipo titular, algo que todavía no logró hacer desde que llegó al club.

En diálogo con La Red, el ex-Vélez no dudó en decir que su actual institución es la más grande del continente: "Yo que estuve en otro club, te lo digo desde afuera, Boca es inmenso, es el más grande de América".

Además, habló hasta de su retiro: "La decisión de seguir fue fácil. Tenía varias ofertas, pero decidí quedarme a cumplir el sueño y lograr la Libertadores. Desearía retirarme en Boca bien. El día que no pueda hacer diferencia con mi gambeta, no haga goles, me voy a retirar porque es lo que hice siempre y lo que mas disfruto".

Cuando vuelva el fútbol será sin público. Todo por este maldito coronavirus. Zárate sabe que no será la misma la Bombonera sin la gente, pero igual aseguró: "Boca tiene una presión motivadora, no vamos a tener al publico cuando juguemos pero lo vamos a sentir en el día a día".

Por último, el ex-Lazio habló de los hinchas del Fortín que todavía están enojados con su decisión: "Yo me hago cargo de lo que hice, de ahí a llamarlo traición. Lo dijo un familiar mío como no lo va a decir la gente, traición es otra cosa, estoy mas que tranquilo de lo que hice por Vélez".

