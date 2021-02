Zárate calmó a los hinchas de Boca con un mensaje en Instagram: "Ya estoy sin dolor"

Ayer, Boca Juniors inició su andar en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol con un empate ante Gimnasia de La Plata.

El Lobo se plantó en La Bombonera y podría habérselo ganado de no ser por una genialidad de Edwin Cardona.

�� El debut con Gimnasia, desde adentro... Viví toda la intimidad del estreno de Boca en la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/Jya7ZCpTib — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 15, 2021

El 2 a 2 le trajo más dudas que certezas a un Boca que no parece haber cambiado demasiado desde la dura derrota ante Santos.

Uno de los nuevos nombres que apareció en la alineación inicial es el de Mauro Zárate, quien reemplazó a Franco Soldano en el once.

El delantero no hizo un buen partido, y por si fuera poco salió lesionado en el complemento luego de una desafortunada maniobra.

�� Mauro #Zarate confirma que a partir de mañana podrá entrenar normalmente. pic.twitter.com/Yfd1Tbnkts — Información C.A. Boca Juniors (@InformacionCABJ) February 15, 2021

Por suerte, la acción no parece haber causado daños graves en el jugador, que ya calmó las aguas con un mensaje en Instagram.

"Muchas gracias a todos por los mensajes. Por suerte no fue nada grave, solo el mal movimiento en la caída que me provocó la abertura extrema de la cadera que me impidió seguir el partido. Ahora ya estoy sin dolor movilizándola para poder entrenar sin problemas a partir de mañana", escribió. ¡Menos mal!

