Zárate y la charla que tuvo con Riquelme tras renovar su contrato

Finalmente las negociaciones entre Boca y Mauro Zárate tuvieron un final feliz, con el delantero renovando su contrato por un año más.

En diálogo con Súper Fútbol, por la pantalla de TyC Sports, rompió el silencio tras conocerse la noticia y reveló algunos detalles.

Entre ellos, la charla que tuvo con Juan Román Riquelme: "Hablamos de que tenía que llegar a mi nivel, que tenía que estar tranquilo y demostrar adentro de la cancha", comenzó.

Luego, el goleador agregó: "Me conoce, sabe lo que puedo dar, lo que puedo jugar. Es cuestión de estar tranquilo".

Tras afirmar estar muy contento por el contacto que tuvo con el '10', soltó que le encantaría "devolvérselo en la cancha".

Y cerró: "Me hicieron un llamado para decirme que me iban a hacer una oferta para quedarme. Estaba tranquilo. La cláusula que quería era un vemos cómo va todo; si salió todo bien la copa era para seguir, si salía todo mal era para ver, para que todos saliéramos ganando. Pero me hicieron ver que la próxima Copa arrancaba rápido y no querían perder un jugador así de rápido. Por eso acepté sin cláusula".

