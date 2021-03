"No rompan las pelotas... es un gordo fantástico": relator argentino sobre Cardona

De todos los jugadores colombianos que militan en el fútbol internacional, Edwin Cardona puede ser uno de los más destacados y con mejor presente en lo que va de 2021. Sus actuaciones con Boca Juniors en Argentina no solo son destacadas, sino también claves en el rendimiento del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo.

La última vez que se le vio jugando de tal manera fue en su primera etapa con Boca, cuando Guillermo Barros Schelotto era el DT. Aún así, se fue mal de Buenos Aires y en México no pudo tener un rol protagonista mientras estuvo allí. Volvió y está brillando otra vez con sus goles y asistencias.

Tras su última presentación, en la goleada del Xeneize a Vélez Sarsfield, el primero en rendirse en elogios y defenderlo públicamente fue el narrador, Julio Pavoni, relator en ‘La 990 AM’ en Argentina. Con un discurso férreo, aseguró que él es el mejor jugador que tiene Boca en la actualidad.

“No me rompan más las pelotas con Cardona, vayan a estudiar fútbol; no saben un carajo aquellos que critican a Cardona, no saben nada... Boca es Cardona y 10 más, con Cardona Boca llega al gol; Boca gana porque tiene a un gordo fantástico con una pierna derecha que es genial”.