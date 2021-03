Russo sigue esperando: Cardona no se recuperó y se perderá el partido vs. Independiente

Encarando la previa de un Superclásico que prometía ser muy importante para el resto de su temporada, Boca sufrió una dura noticia al conocer que Edwin Cardona cayó lesionado de forma imprevista a escasas jornadas de poder disputar el partido contra el equipo de Marcelo Gallardo.

Aunque mantuvo las expectativas vivas hasta el final, el día del partido el futbolista colombiano quedó descartado luego de la decisión que Miguel Ángel Russo tomó al descartarlo y darle descanso. Desde aquel entonces, el atacante pasó a trabajar para recuperarse lo antes posible y poder ponerse a punto para aportar su grano de arena.

Confirmándose que Cardona sufrió una "lesión muscular de grado dos en el recto anterior de la pierna izquierda", el Xeneize quedó a la espera y disposición del Departamento Médico. En las últimas horas, en relación al presente de Edwin, las novedades indicaron que el oriundo de Colombia también se perderá el duelo contra Independiente.

Así como Cardona ya se perdió los duelos contra River, Talleres y Defensores de Belgrano, se especula que el cruce de este domingo ante Independiente no será la excepción: a falta de confirmación oficial luego de una semana en la que no pudo ejercitarse a la par de sus compañeros, Russo probablemente no podrá contar con los servicios del ex Monterrey para el cotejo contra el Rojo.

