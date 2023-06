El entrenador venezolano, César Farías ha estado en el ojo de las críticas por lo sucedido en el encuentro entre Aucas y Delfín en la Serie A de Ecuador este domingo. El DT ha salido a hablar sobre su altercado violento con los futbolistas rivales.

Lo sucedido este domingo con César Farías ha generado una inmensa polémica. Luego de ser impactado por un jugador rival, el entrenador tuvo una reacción violenta que detonó toda una revuelta en el partido. Esto le costó la tarjeta roja directa.

En una entrevista con ESPN, el antiguo seleccionador de La Vinotinto dio su versión de los hechos. “Vino corriendo un jugador, que me seguía desde unos 30 metros y además me insulta. La gente piensa por las fotos que pegué un puño, pero no fue así. Lo saqué con el brazo, y si bien tengo las manos cerradas, fue un instinto de supervivencia de no permitir que me agredan“.

“Luego vienen 2 personas insultándome, y en el momento de la confusión del impacto, tuve una respuesta negativa y desagradable. Tuve una respuesta que no es correcta” añadió Farías sobre el altercado.

La aclaratoria de César Farías

El DT aclaró que las imágenes muestran una peor versión de lo que realmente ocurrió en la cancha. “No justifico lo que sucedió. Es reprochable desde todo punto de vista. Pero también se hace ver como que yo le pegué un puñetazo o causé una lesión y eso no es verdad. Pido disculpas a la familia ecuatoriana, pero hago esa aclaratoria“.