Presidente de la Dimayor prende las alarmas sobre la Copa América 2021

Desde hace varias semanas, las noticias que llegan desde la Conmebol no son muy alentadoras. El Sudamericano Sub-20 que se jugaría en Colombia a principio de 2021 se canceló y eso empezó a dar pistas sobre las decisiones que se puedan tomar con respecto a la próxima Copa América.

Precisamente de este tema habló el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, en entrevista con el programa 'El VBAR', de Caracol Radio. El dirigente dio nuevas luces de la postura que tendrían en la Conmebol con respecto a la Copa América que se aplazó de 2020 a 2021.

Sin rodeos, aseguró que los mandatarios de la Confederación no están muy convencidos con el hecho de tener que jugar una Copa América sin público. La compleja situación sanitaria por el Coronavirus no parece ceder y por eso no le verían sentido llevar a cabo este certamen y que la gente no pueda asistir a los estadios.

Fernando Jaramillo habló sobre la realización de la Copa América 2021:

#CarruselCaracol



����️¡AL AIRE! "A la Conmebol me parece que no le gusta la idea de jugar Copa América sin público, no tenemos confirmación de que se vaya a jugar": Fernando Jaramillo, invitado en el #CarruselCaracol



��Escúchenos en vivo: https://t.co/MogTXGz2bd pic.twitter.com/uHAqR0iM1O — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 3, 2021

Por el momento, desde Conmebol han sido bastante herméticos con el tema de la Copa América 2021. Lo cierto es que ni Colombia ni Argentina tienen confirmación de que el evento se vaya a llevar a cabo.

Lee También