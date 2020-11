Queja del abogado de ex de Villa por su posible convocatoria con Colombia

Mucha polémica se ha generado en torno a la posible convocatoria que recibiría Sebastián Villa para jugar con la Selección Colombia en la segunda doble jornada de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Ya se supo que la FCF solicitó el bloqueo de él y los otros tres colombianos que militan en Boca Juniors.

Otro de los que reaccionó en contra de esta decisión de la Federación Colombiana fue el abogado de Daniela Cortés, expareja sentimental de Sebastián Villa. Cabe recordar que hasta la fecha, la Justicia de Argentina no ha dado un veredicto en el caso de violencia de género por el que fue denunciado en ese país. Él habló con el programa radial argentino ‘De una con Niembro’.

Fernando Burlando, quien representa legalmente a Cortés, reiteró que la mujer fue contactada por Boca Juniors para pedir su consentimiento en el regreso a la actividad profesional de su expareja. Allí aseguró que solo el club Xeneize tomó en consideración la opinión de Daniela. Fue entonces cuando soltó la pulla para la FCF:

“La anteúltima llamada que recibimos por parte de la dirigencia de Boca obedecía a la circunstancia respecto si Sebastián Villa volvería a entrenar o a jugar, si a ella le afectaría. Yo trasladé directamente la inquietud y Daniela, como en su momento dijo que lo perdonaba, dijo que no le importaba. La dirigencia de Boca nos consultó solo por Boca, no por la Selección Colombia. De la Federación Colombiana de Fútbol no tuvimos ningún llamado”