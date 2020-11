La Selección Colombia aclara situación de Villa en un comunicado oficial

Este miércoles, desde Argentina tiraron una bomba que instaló la polémica apenas se supo: "Sebastián Villa será convocado a la Selección Colombia, Boca Juniors ya recibió la notificación de que está bloqueado", publicaron varios medios de ese país.

En Colombia enseguida se vino una lluvia de comentarios en contra de tal designación por dos aspectos fundamentales: primero, la situación jurídica por el caso de violencia de género todavía no se ha resuelto y, segundo, después de la cuarentena por la aparición de la pandemia del nuevo coronavirus, Villa no ha sido parte de ningún juego oficial de Boca Juniors.

Así mismo, se empezó a cuestionar el por qué un jugador que no ha tenido actividad es tenido en cuenta, mientras que Rafael Santos Borré, siendo figura de River Plate, no fue llamado en la pasada convocatoria y todavía no es claro si asistirá a la doble fecha de elimniatoria contra Uruguay y Ecuador, que se jugarán los próximo 13 y 17 de noviembre, respectivamente.

Si pasa esto y no llaman a Borré - independientemente de la posición en la cancha - se confirma y re confirma que esta vaina es un negocio que no conoce de vergüenza — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) November 4, 2020

Ante esto, la Federación Colombiana de Fútbol salió al paso de las especulaciones y dijo: "La Federación Colombiana de Fútbol, se permite comunicar que siempre procura mantener bajo confidencialidad los nombres de los jugadores incluidos en la preselección, o la llamada lista provisional (stand by list según las normas de la FIFA), enviada a los clubes. Desafortunadamente algunos nombres salieron a la luz pública".

�� (Hilo) Caso Sebastián Villa: esto investigé.



Será tenido en cuenta este fin de semana por Russo para el viaje a Rosario.



— Julián Capera (@JulianCaperaB) November 4, 2020

Y agregan, claramente: "Para evitar malas interpretaciones o especulaciones sobre el tema de jugadores convocados, aclaramos que están preseleccionados un total de 42 jugadores, pero como informamos el viernes pasado la decisión de la lista de convocados solo será realizada y pública el domingo 8 de noviembre".

