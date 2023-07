Emelec podría sumar un nuevo refuerzo en los próximos días pensando en la disputa de la Serie A y la Copa Sudamericana. Esto debido a que Darío Lezcano confirmó que no seguirá en Colo Colo.

El propio delantero paraguayo indicó que no será considerado por Gustavo Quinteros. Por lo que su salida del cuadro chileno se hará oficial en las próximas horas.

“Sí, hay una opción. Ayer hablé con Daniel Morón y con el Profe Quinteros. Yo me quiero ir. Me dijeron que no me tendrían en cuenta. Ya mañana (domingo) tendría novedades sobre el tema“, indicó el futbolista de 33 años.

En el Cacique alcanzó a disputar diez partidos y marcó cuatro goles. En su momento se indicó que sería el delantero titular para Quinteros. Sin embargo, las lesiones le pasaron la cuenta. Al punto que tuvo varios conflictos con el entrenador y no fue considerado en los últimos encuentros de Colo Colo.

Por lo mismo, Lezcano arreglará su salida y todo indica que su próximo club será el cuadro eléctrico. “Yo quiero jugar y estamos negociando la opción de que me dejen ir. Haré un sacrificio en mi contrato. Supuestamente no estoy todavía físicamente pero bueno (…) Me quiero ir de Colo Colo porque, además, es mentira lo que dice Quinteros que no estoy a punto físicamente“, recalcó Lezcano quien no fue convocado para el duelo del Cacique contra Huachipato de este sábado.