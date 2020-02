Habiendo cosechado escaso rodaje desde que Miguel Ángel Russo arribó a Boca, Emanuel Reynoso habría tomado la desición de irse del Xeneize en busca de un mejor futuro y mayor protagonismo.

"SI ALGUIEN SE QUIERE IR DE BOCA DESDE LO DEPORTIVO, SE EQUIVOCA"#90MinutosFOX | @PolloVignolo comenzó una nueva edición del programa con su comentario editorial, haciendo referencia a la situación de 'Bebelo' Reynoso y su posible salida del equipo de Russo. pic.twitter.com/w6QnJNqEhB — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 26, 2020

Este miércoles, ante las cámaras de FOX Sports, Sebastián Vignolo decidió dedicarle parte de su editorial a los futbolistas que toman la iniciativa de abandonar el cuadro de Argentina por motivos futbolísticos.

Tomando como ejemplo a Alexis Mac Allister y Bebelo, el Pollo cuestionó: "¿Cómo puede ser que los jugadores se quieran ir de Boca? Hace poco estuvo la situación de Mac Allister, ahora la de Bebelo Reynoso".

Distanciando las decisiones entre factores económicos y deportivos, el conductor de 90 Minutos continuó: "¿Se van por dinero? No hay discusión, cada uno sabe qué hacer y cómo manejar su economía. Si se van desde lo deportivo se equivocan".

Haciendo hincapié en la importancia de tener autocrítica y apuntándole una vez más a Reynoso, el Pollo disparó: "Ahora surge que Bebelo Reynoso es uno de los jugadores que se quiere ir de Boca. Me gusta la gente que tiene autocrítica. Muchísimo tiempo fui un tipo sin autocrítica, y por ahí no entendía no estaba y que había otros que eran superiores. No lo quería ver".

A modo de cierre, explicando que el hecho de tener calidad a la hora de dominar el balón no basta para poder jugar en un club importante como lo es Boca, Vignolo culminó: "Estar hecho para Boca no es solo jugar bien a la pelota, es algo más".

Lee También