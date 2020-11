A Cardona le preguntaron por una nueva final Boca-River: "Me encantaría"

En su segundo ciclo en Boca, Edwin Cardona tuvo un impacto inmediato en el conjunto de Miguel Ángel Russo: fue de menor a mayor y ya está asentado como titular.

Este lunes, antes de emprender vuelo a Colombia para sumarse al conjunto nacional para la Fecha FIFA de noviembre, el mediocampista dio una entrevista con Sportia.

Al colombia le preguntaron por una posible nueva final de Copa Libertadores entre Boca y River y el mediocampista no dudó.

"La verdad que me encantaría, ¿a quién no le gusta jugar clásicos y finales? Uno quedó con ese sinsabor pero no es tiempo de hablar de eso ahora", aseguró.

Además, agregó: "Estoy disfrutando al máximo estar acá y si se da la revancha, o no, seguiré disfrutando hasta donde más pueda. Si se da, sería genial. Y obviamente tener la oportunidad de jugar o estar en el banco... Las ganas siempre van a estar de jugar contra el rival".

Recordemos que aquella final de 2018 Cardona estaba en el plantel de Guillermo Barros Schelotto, pero no vio minutos en ninguno de los dos partidos. Es más quedó afuera de los dos encuentros.

