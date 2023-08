Darwin Núñez asoma como el futbolista a reemplazar a Luis Suárez y Edinson Cavani en el inicio de la Eliminatorias. Ambos delanteros no serán considerados, por lo que Marcelo Bielsa ya inició sus primeros trabajos con el futbolista del Liverpool.

El ex jugador del Benfica no pudo participar en la fecha FIFA registrada en junio por lo que todavía no ha conocido en persona al entrenador argentino. Pese a esto, el ‘Loco’ ha tomado contacto con el jugador nacido en Artigas y ya tuvo una extensa charla para explicarle lo que será el planteamiento y los movimientos a seguir cuando se suma la selección celeste.

¿Qué le dijo Bielsa a Darwin Núñez?

“Bielsa me mostró algunos partidos míos y me corrigió que, cuando está todo el equipo contrario atrás. Me dijo que no corra por delante del segundo central, sino que corra por detrás para que pierda la marca. Fue una charla muy buena. Espero poder conocerlo la semana que viene y dar lo mejor para el equipo“, apuntó Darwin Núñez a Sport890. Consejos que puso en práctica en la Premier League y que ya trajeron sus primeros frutos.

Esto porque fue determinante en el triunfo del Liverpool por 2-1 ante Newcastle. Pese a iniciar en el banco de suplentes, el charrúa logró marcar los goles del triunfo sobre el final del encuentro. Jugadas en las que aplicó lo recomendado por Bielsa.

Tanta es la confianza de Darwin Núñez que reconoció que ya pidió la camiseta ‘9’ ante la ausencia de Luis Suárez. “Lo hablé con él ya que cuando no estuviera iba a agarrar esa camiseta y lo iba a representar. Ya la pedí para que me la guarden. Me siento preparado para esta nueva etapa. Tengo mucha confianza“, recalcó.

¿Cuándo debuta Uruguay?

Uruguay inicia las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 primero con Chile de local el 8 de septiembre y luego tendrá que visitar a Ecuador el 12 del mismo mes. Cabe consignar que el equipo titular sería con Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Seba Coates, Matías Viña y Mathías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Salazar; Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez y Darwin Nuñez.