Este sábado el Flamengo enfrentó al América Mineiro, buscando no perder la cola del líder del Brasileirao. Sin embargo, las cosas no fueron como esperaba Jorge Sampaoli, y su equipo apenas pudo rescatar un empate 1-1 sobre el final.

El partido no tuvo mayores situaciones de gol, ya que las contras del Mineiro no terminaban en situaciones de peligro, y el Fla no encontraba la forma de lastimar a su rival, bien cerrado atrás.

Diez minutos antes del cierre, la visita anotaba el primer gol, pero luego el VAR lo anuló por presunta posición adelantada. Sin embargo, a los 85′ llegó Felipe Azevedo para conectar un centro y vencer la resistencia de Matheus Cunha.

La mejor del Mengao fue un despeje que casi termina en gol en contra, pero Pasinato se la quedo sin dar rebote. Luego el América volvió a tener alguna chance, pero tampoco terminó modificando el marcador.

Sin embargo, un tiro libre aislado sobre el final del partido fue conectado por Víctor Hugo, quien la puso fuera del alcance de Pasinato y empató el encuentro.

Con este resultado, el Flamengo se queda a 10 puntos del líder Botafogo, el cual aún debe jugar esta fecha, por lo que podría escaparse a 14. Mientras tanto, el América Mineiro se mantiene como el último clasificado.