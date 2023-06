El mensaje de Sofía Balbi que hizo ruido tras el gol de Luis Suárez: "Me cansé..."

Luis Suárez fue la gran figura del triunfo de Gremio ante América Mineiro en la jornada 11 del Brasileirao. Fue autor de un gol y dio un par de asistencias clave para el 3-1 definitivo. Su actuación enterró por completo cualquier especulación de retiro que surgió desde Brasil y hasta desató un fuerte mensaje de apoyo de su esposa Sofía Balbi.

El delantero uruguayo fue protagonista de un fuerte rumor en Brasil luego de que aseguraron que le habría comentado la chance de retirarse del fútbol a los directivos de Gremio. Sin embargo, con su gran partido ante América Mineiro, empezando como titular y siendo capitán, terminó por sentenciar cualquier posibilidad de que Lucho abandone la actividad.

Luego de su partidazo, el propio Suárez le puso fin a los rumores de retiro con una publicación en Instagram con un particular emoji. Pero lo llamativo fue el mensaje que dejó su esposa Sofía Balbi en una historia de la misma red social.

Si bien no escribió nada y sólo reposteó la publicación del Pistolero, Balbi sí le puso una canción particular, sobre todo por su letra. Eligió Esta Vida de Farruko, pero eligió una parte de este tema con la siguiente frase: “Que hablen, que digan. Usté viva su vida. Yo vivo la mía. Me cansé ‘e las mentira’“.

Se trató de una forma de apoyar a Luis Suárez ante los rumores de retiro que trascendieron durante los últimos días. Los versos de esta canción buscan alejar al Pistolero de todas las informaciones que salieron alrededor.