Han sido horas agitadas en la Selección de Venezuela femenina. En la previa del encuentro amistoso ante Uruguay, detonó la polémica con Sonia O’Neill. La jugadora ha acusado a la DT, Pamela Conti de haberla apartado de forma injustificada. Esto llevó a una oleada de pronunciamientos contra la entrenadora italiana.

Sonia O’Neill volvió a las canchas solo unas semanas después de haber anunciado que se alejaba del fútbol por su salud mental. La futbolista nacida en Canadá fue convocada para esta fecha FIFA, pero acabó siendo apartada de la convocatoria del último enfrentamiento de La Vinotinto contra Uruguay.

Ante la ausencia de O’Neill en la convocatoria para el segundo partido ante la Celeste, la jugadora salió por medio de sus redes sociales a aclarar que no hubo razones deportivas para su salida de la lista. “No estoy lesionada ni enferma ni hice algo grave“.

En su comunicado, la jugadora explicó que, junto con dos compañeras, solicitó el permiso del coordinador de la Selección de Venezuela para abandonar la concentración para hacer un trámite en el banco. O’Neill asegura que Pamela Conti sabía del permiso, pero aún así decidió sacarla de la convocatoria.

Aclarado esto, la futbolista pasó a acusar a la DT de hablar mal de ella a sus espaldas. “Yo me di cuenta del cambio de ella conmigo hace mucho tiempo. Está hablando mierda de mí como persona a otras jugadoras y después a ustedes (la prensa) puras cosas buenas“.

“Prefiero ser odiada por ser honesta que amada por ser falsa. Hay mucho que me he guardado por meses y estoy cansada. Sé que algunas jugadoras van a apoyarla a ella porque no tienen otra opción si ellas quieren seguir jugando por nuestro país y entiendo. Pero como dije, prefiero decir la verdad y sufrir las consecuencias” añadió.

Respuesta de Deyna Castellanos y Pamela Conti

Luego del encuentro, Pamela Conti y la capitana, Deyna Castellanos fueron cuestionadas por el comunicado de Sonia O’Neill. “Yo solo puedo decir que ella es una persona adulta y si ella tomó la decisión de dar esas declaraciones pues habrá que ver qué pasó. Estoy sumamente orgullosa del equipo que tenemos en este momento” dijo la jugadora de Manchester City.

La entrenadora no dio mayor atención a lo ocurrido y abordó el tema de forma breve. “En cuanto a Sonia, hay normas y reglas en un vestuario que son internas. Quien no las respeta está claro que hay consecuencias. No voy a hablar del tema, ella sabrá lo que ha escrito, por que lo que ha escrito a mí no me toca para nada“.

Jugadoras arremeten contra la DT

Cuando parecía que todo el escándalo quedaba en tema entre Sonia O’Neill y Pamela Conti, ha iniciado una oleada de pronunciamientos por parte de futbolistas venezolanas acusando los supuestos malos tratos por parte de la DT de La Vinotinto.

‘Kika’ Moreno, Maikerlin Astudillo, Andrea Tovar y Andrea Zeolla han sido algunas de las futbolistas que se han pronunciado públicamente sobre presuntos tratos injustos por parte de la seleccionadora. El caso escaló a un nuevo nivel con la oleada de pronunciamientos y comienzan las dudas sobre las acusaciones contra Pamela Conti.