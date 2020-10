Seguirán llorando: FIFA confirmó horario y estadio para el Colombia vs. Uruguay

En la última actualización de la página web de FIFA, se publicaron las fechas, horarios y estadios en los que se disputarán los duelos de la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias Conmebol rumbo a Qatar 2022. Por ahora, Colombia no cambia de sede y tampoco de horario para el partido contra Uruguay.

Sobre esta novedad que entregó la FIFA hay que hacer dos precisiones. Una tiene que ver con la sede del partido para el partido entre Colombia y Uruguay y la segunda con el horario estipulado para ese partido.

1. Confirmado por FIFA, el duelo entre colombianos y uruguayos se llevará a cabo en el estadio Roberto Melendez de Barranquilla. Aún se sigue especulando con la posibilidad de que este partido se juegue en Estados Unidos, con público.

2. El partido se jugará el viernes 13 de noviembre a las 3:30 de la tarde en Colombia. En Uruguay se habló de una petición por parte de la FUF a Conmebol para que ese juego no se llevara a cabo en ese horario. Según FIFA, ese calendario no fue sujeto a cambios.

Fecha 3 de Eliminatorias Conmebol confirmada por FIFA:

Jueves 12 de noviembre

Bolivia vs Ecuador - 14:00 p.m.

Argentina vs Paraguay - 15:00 p.m.

Viernes 13 de noviembre

Colombia vs Uruguay - 15:30 p.m.

Chile vs Perú - 16:00 p.m.

Brasil vs Venezuela - 17:30 p.m.

Fecha 4 de Eliminatorias Conmebol confirmada por FIFA:

Martes 17 de noviembre

Venezuela vs Chile - 15:00 p.m.

Ecuador vs Colombia - 16:00 p.m.

Uruguay vs Brasil - 16:00 p.m.

Paraguay vs Bolivia - 16:00 p.m.

Perú vs Argentina - 19:30 p.m.

