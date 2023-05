Independiente del Valle sigue en su desembarco por un fútbol colombiano que se une a ese proyecto de formación, títulos y modelos deportivos que ha maravillado al continente desde el valle de Sangolquí. Atlético Huila recibe un sistema renovador donde no solo el sueño de tener un nuevo estadio se encuentra bajo el brazo de Michel Deller y compañía. Otro gran pilar calienta motores y será clave para que todo llegue a buen puerto. Dicho esto, hay prioridades.

Bolavip reportaba días atrás el interés de los nuevos dueños del conjunto opita por levantar un estadio propio y de desmarcarse a largo plazo de un Guillermo Plazas Alcid cuyos problemas siguen vigentes. Dicha situación se hace inviable para quienes han asumido el comando de una entidad donde tras el final de la primera fase de la Liga Betplay, no se detendrán los trabajos y tratativas para que la ciudad de Neiva empiece a empaparse de un modelo deportivo que dará un giro de 180 grados a cada rama del club. Eso sí, hay prioridades y escenarios más importantes a corto plazo.

Las negociaciones por ese lote de 50.000 metros cuadrados con todas las licencias e hitos necesarios para realizar obras de carácter deportivo se encuentran en la agenda de la nueva directiva. Dicho esto, confirman a Bolavip que no son las únicas que se hacen ahora mismo para que Neiva pueda disfrutar de un estadio de primer nivel. Las bases del proyecto IDV van mucho más allá de un feudo apto para la realización del fútbol profesional en Colombia. Juan Carlos Patarroyo, ex presidente del club, ejerce ahora mismo de intermediario en una operación que no es el único frente que se maneja ahora mismo, así como el no el más importante.

Nueva sede deportiva…en el futuro

Afirman a Bolavip que IDV no ignora el lote para su proyecto de nuevo estadio en Neiva La Nueva, así como que también se busca uno un poco más grande para levantar una ciudad deportiva. Dicha operación sacaría al equipo y sus divisiones inferiores de que la encuentra ubicada ahora mismo por el sur de la ruta nacional 45. Nada se dará a corto plazo ni se encuentra cerrado, pero la voluntad se encuentra ahí y hay muchas decisiones por tomar: “Todo entra en un abanico de posibilidades que seguirá siendo analizado“.

“Como Independiente tenemos claro que se debe construir una infraestructura que permita el desarrollo integral en el trabajo desde formativas”, palabras del propio Michel Deller tras la compra del club hace algunos días. Se deja en claro que para conseguir los mismos resultados a largo plazo que se tienen por Ecuador, cada división del fútbol del Huila debe contar con instalaciones de primer nivel.

Se estudia por parte de la ex y actual directiva un lote de 5 hectáreas igualmente ubicado por Neiva La Nueva tal y como confirman a Bolavip las fuentes consultadas. Todo esta revolución de infraestructura y complejos deportivos es vital para que cada aspecto de la metodología que llegará desde Sangolquí a la ciudad de Neiva pueda aplicarse de manera adecuada en un futuro. ¿Mucha expectativa no? Calma que a corto plazo manda el balón.

Prioridades deportivas

“Se busca un proyecto deportivo de formación a la hora de invertir…Me sorprendería mucho que solo hubiese cambios en el estadio”, dictan a Bolavip desde Huila y Quito a la hora de consultar sobre los siguientes pasos de un proyecto donde todavía restan por cerrarse diversos temas legales y de documentación para poner en marcha el resto de los pasos a seguir. Cuando todo esté firmado, se empieza a mover primero lo que tiene que ver con el equipo de Néstor Craviotto.

Maruan David Issa señalaba en La Nación horas atrás que si bien existe dicho proyecto del nuevo estadio comentado por Bolavip días atrás, la realidad pega por otro sector y obliga a por supuesto pensar en el césped a corto plazo: “Hay que tener un poco más de paciencia. El Guillermo Plazas Alcid queremos y creemos que puede funcionar muy bien hasta finales del año 2025”.

Antes de dicha fecha por supuesto que se seguirá estudiando el proyecto, pues como confirman a Bolavip un proyecto del IDV ‘necesita infraestructura propia’. Hasta que llegue dicho momento hay prioridades más urgentes y estas son tan crudas como la tabla del descenso. Atlético Huila es último a día de hoy en los promedios y se encuentra obligado a hacer una gran campaña en el segundo semestre para no bajar de categoría. Estabilidad deportiva mata cualquier otra cosa.

¿Se quiere un estadio nuevo? Si ¿Se necesita un complejo deportivo de vanguardia? También ¿Son innegociables estos ítems para el Grupo IDV? Correcto, pero la realidad a corto plazo obliga a salvar un equipo al que le costará mucho más llegar a estos logros en unos años si es que tiene que comenzar por el 2024 en la B. Atlético Huila sigue pensando en una nueva casa, ciudad deportiva y futuro, pero primero se ve obligado a no tener que mirar hacía arriba en una tabla del descenso que hasta el próximo 31 de diciembre será la máxima prioridad.