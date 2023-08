Un momento insólito se produjo en el Estadio Centenario de Uruguay. Jugaban Peñarol y Cerro, partido por la primera jornada del Torneo Clausura. Cuando faltaba pocos minutos para el final del partido, Matías Vasco Aguirregaray protagonizó un hecho, que se volvió viral en las redes sociales.

El lateral uruguayo de Peñarol demostró que, cuando los tiempos apuran, no importa nada. Es que la imagen viral que recorrió el mundo lo mostró nadando en una de las piletas del Estadio Centenario.

Corría el minuto 81 de juego y el partido iba 1-1 entre Peñarol y Cerro. El balón se fue afuera y era córner para el conjunto carbonero. Como la pelota no volvía, fueron a buscarla fuera del campo y se encontraron con que fue a una de las piletas del estadio.

Vasco Aguirregaray no dudó. Mientras Matías Arezo dudaba y pedía que fueran por el balón, el experimentado lateral se metió directamente a la pileta. No le importó el agua y logró sacar la pelota para no perder el tiempo. La necesidad de ganar el partido llevó a que tome esa decisión sin pensarlo.

Al final, Peñarol no pudo anotar y empató 1-1 con Cerro en el inicio del Torneo Clausura. La acción del Vasco Aguirregaray dio la vuelta al mundo porque no es para nada habitual que ocurra algo semejante. En primer lugar por la pileta que hay cerca de las tribunas del Centenario y, segundo, con tanta agua. Esto último se debió a las lluvias en Uruguay durante las últimas horas.