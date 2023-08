Marcelo Bielsa sorprende en la selección de Uruguay ya que no consideró a los históricos como a Luis Suárez ni Edinson Cavani para el inicio de las clasificatorias rumbo al próximo Mundial 2026 que organizará Canadá, Estados Unidos y México.

La selección charrúa debutará de local contra Chile el 8 de septiembre y cuatro días más tarde visitarán a Ecuador. Pese a ello, el entrenador rosarino decidió no convocar a dos de los referentes máximos referentes para el inicio de este nuevo ciclo.

¿Qué pasó con Cavani y Suárez?

Este viernes 18 de agosto se entregó la lista de reserva, donde por protocolo se les informa a los clubes que sus jugadores participarán con sus respectivas selecciones. Pero dicho documento no fue publicado como lo hicieron otras selecciones como Brasil.

Pese a ello, el periodista Martín Charquero informó que tanto Cavani como Suárez no fueron convocados en este primer llamado.

Situación que se veía venir ya que, tras intensas jornada de trabajo, Bielsa no ha había tomado contacto con ninguno de los futbolistas mencionados. Situación que también provocó las primeras criticas contra el adiestrador y su particular forma de manejarse al mando de la selección charrúa.

“No entiendo por qué las listas no son públicas. Que se maneje de forma oculta no es lógico. La selección es de todos. ¿Qué se gana con esto? no hace falta ser un scouter profesional para conocer los jugadores principales de Uruguay”, reclamó El vicepresidente y tesorero de Peñarol, Eduardo Zaidensztat a ‘La Oral Deportiva’.

Luis Suárez se ha transformado en figura de Gremio y uno de los delanteros más regulares del Brasileirao. Por la selección adulta sumó 137 partidos con 68 goles, pero esto no fue argumento suficiente para el ‘Loco’. “El entrenador sabe que a los más experimentados no nos tiene que llamar. Si decide citarnos, ahí se habla. No tiene que ser una preocupación que no me haya llamado“, reflexionó el ‘Pistolero’ ante el nulo contacto con Bielsa.

Mientras que Cavani llegó a Boca Juniors para disputar la Copa Libertadores y de a poco a sumado continuidad en el equipo de Almirón. El ‘Matador’ sumó 136 partidos y 58 goles por Uruguay. “No he hablado con Bielsa, no tuve la chance, en cualquier momento se dará la charla“, comentó el ex Valencia sobre su relación con el actual entrenador de la selección celeste.

Cabe consignar que la situación de Cavani estaba más complicada ya que debe cumplir con una fecha de sanción por los incidentes en Qatar 2022, por lo que se perdería el primer partido frente a Chile. Al igual que José María Giménez y Fernando Muslera.