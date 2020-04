Ramón Jesurún y el ultimatum que le envió a Villa por su caso de violencia de género

Sebastián Villa sigue en el centro del ojo del huracán luego de que su expareja, Daniela Cortés, lo denunciara por violencia de género. Aunque el jugador ha tratado de defenderse acusando agresiones y extorsión por parte de la mujer, las autoridades serán quienes den la última palabra en esta situación que ha salpicado, incluso, a la Federación Colombiana de Fútbol.

Ante toda esta novela, quien rompió el silencio fue el propio presidente de la FCF, Ramón Jesurún. El dirigente charló con la 'W Radio' y se expresó sobre toda la polémica en la que está inmerso Villa. Aseguró que, en primer lugar, la FCF esperará por los informes que entreguen las autoridades argentinas y Boca Juniors para luego tomar una determinación.

"Sabemos que es un buen jugador, pero no hay ninguna duda de que aquí hay códigos de disciplina y de ética muy estrictos que en un momento determinado, si el jugador no sale bien librado, tendrá que atenerse a ellos".

Además de esto, aseguró que Carlos Queiroz sí tiene la lupa encima sobre lo que está ocurriendo, puesto que "quiere saber de primera mano todo lo que pasa con Villa". Según Jesurún, el portugués va estar atento porque, según lo que ocurra, tomará decisiones de cara al futuro para las convocatorias.

Por el momento, el Presidente de la FCF no se refirió a las acusaciones que hizo el abogado de Daniela Cortés sobre una supuesta complicidad de la Federación con el jugador ante los hechos de violencia. El represtante legal aseguró que dirigentes la persuadieron de no denuciar para no afectar el llamado del juagador a la Tricolor.

