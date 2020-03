"Al que no le guste Win+, que vaya para el estadio", dice Ramón Jesurún

Por estos días, Ramón Jesurún tiene una agenda bastante ocupada teniendo en cuenta que la Copa América 2020 está a la vuelta de la esquina. Aun así, sacó tiempo para hablar sobre el tema del momento: el 'canal Premium' del FPC.

El Presidente de la FCF no estuvo con rodeos y aseguró que no está estudiando la posibilidad de reducir el precio de la suscripción. Aseguró que en la Dimayor sabían que el proceso sería "traumático", pero cree que la gente cederá y se suscribirá para ver el fútbol colombiano. Así lo hizo saber en una entrevista para 'El Espectador'.

"Me parece que no es costoso. Estamos hablando de $300 por partido. Además es un tema voluntario, a quien no le guste, que vaya al estadio. ¿Cuánto vale ir al estadio? ¿En el sólo transporte cuánto te vas a gastar? ¿Cuánto vale la boleta? Yo creo que la gente terminará entendiendo".