Otro más que se retira: uno de los ídolos de la estrella 14 en Millos dijo adiós

A sus 36 años de edad, Jhonny Ramírez decidió colgar los guayos y despedirse del fútbol profesional. Tras una extensa carrera, en la pudo jugar en grandes equipos de Colombia, decidió que ya era el momento de retirarse.

Con una carta publicada en sus redes sociales, el futbolista agradeció a varios clubes y dirigentes que lo acompañaron en su carrera. Jhonny Ramírez se mostró contento y aseguró que cumplió el sueño que tanto añoró desde que era muy pequeño.

Millonarios y Junior de Barranquilla fueron los dos clubes más grandes en los que jugó y en los que pudo hacer historia siendo campeón del FPC. Antes de eso, marcó un hito al salir campeón en 2008 de la mano de Alberto Gamero vistiendo la camiseta del Boyacá Chicó.

“Quiero contarles que hoy he tomado una decisión en mi vida. No es un día triste sino de alegría. He terminado el sueño y la meta que me puse desde niño: ser un jugador profesional”.