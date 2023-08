La explicación de Neymar por no ganar un mundial con Brasil: Se comparó con Zico

Una de las mayores sorpresas del mercado de pases la protagonizó Neymar, quien decidió dejar el PSG para emigrar al fútbol de Arabia Saudita. El delantero brasileño ahora jugará por Al-Hilal.

Un nuevo desafío en su carrera, pero que no lo aleja de su principal objetivo con la selección de Brasil: ganar un mundial. Así lo confesó el formado en Santos y que lidera la nómina de la ‘verdeamarela’ de cara al inicio de clasificatorias ante Bolivia y Perú.

Neymar ha disputado tres mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin embargo, en ninguno logró quedarse con el título. En la última edición con Tite se asomaba como uno de los equipos a obtener el trofeo pero fue sorprendido por Croacia quedando eliminado en cuartos de final.

Por lo mismo, Neymar da Silva Santos Júnior decidió hacer un repaso de su carrera y se comparó con un histórico como Zico para explicar lo que ha pasado con la selección.

“Espero que algún día pueda lograr mi mayor sueño, que es ganar la Copa del Mundo, pero a veces eso no sucede“, confesó en entrevista a TV Globo.

Tras ello profundizó en lo que sufrió Zico, quien pese a ser una leyenda de Brasil nunca logró ganar un Mundial. “Tenemos el caso de Zico que es un gran ídolo, uno de los nombres más importantes en la historia del país, pero no tiene un Mundial. Eso no justifica la calidad y el don que tenía, eso me encaja igual“, expresó.

¿Cuándo debuta Neymar?

Neymar llegó a Al-Hilal de la Saudi Pro League, pero su fichaje estuvo marcado por la aparición de dos lesiones musculares lo que ha aplazado su debut. Sin embargo, se espera que este 1 de septiembre sume sus primeros minutos contra Al-Ittihad.