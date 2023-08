Neymar recibe dura crítica de ex Real Madrid: "sólo ha hecho teatro"

Un complicado momento vive Neymar en su llegada a Arabia Saudita. El flamante refuerzo de Al Hilal tendrá que postergar su debut ya que padece de dos lesiones.

Jorge Jesús contaba con el brasileño para sumarse lo antes posible y ya jugar por la liga saudí. Sin embargo, esto podría tardar varias semanas. Lo que desató una ola de críticas contra el delantero de 31 años. Inclusive desde un ex Real Madrid que barrió con el ex PSG y Barcelona.

En esta ocasión fue el alemán Paul Breitner quien se lanzó con todo contra Ney. El ex Real Madrid, Bayern Munich y campeón del mundo con Alemania en 1974 no se guardó nada y recalcó que el brasileño es solo un jugador del monto.

“Gracias queridos saudíes por haber comprado al señor Neymar que en los últimos años ha sido uno de los jugadores más falsos bajo el sol. Uno de los grandes jugadores que sólo ha hecho teatro“, recalcó en el programa ‘Blickpunkt Sport’.

Breitner también se mostró aliviado al no tener que presenciar más las volteretas y simulaciones de Ney. Por lo que no escatimó en compararlo con “Un falso microbio”. “Hay que dar las gracias por no tener que soportarlo más”, sentenció el alemán.

¿Cuándo juega Neymar el próximo partido de Al Hilal?

Neymar espera por su debut en Al Hilal. Estuvo en las tribunas ante Al Feiha, por lo que se esperaba su estreno para el próximo partido por la Liga Profesional Saudí. Sin embargo, por sus problemas físicos, se especula con la posibilidad de que pueda jugar recién ante Al Riyadh por el torneo local el 15 de septiembre.

¿Cuáles fueron los refuerzos de Al Hilal durante este mercado?

La llegada de Neymar se suma a otros fichajes destacados en Al Hilal. Durante este verano, el club de Riyadh fichó a Malcom (Zenit), Rúben Neves (Wolverhampton), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Yassine Bounou (Sevilla) y Aleksandr Mitrovic (Fulham). También regresaron de sus respectivos préstamos Saad Al-Nasser (Al Taawoun), Abdullah Radif (Al Taawoun) y Abdulrahman Al Obaid (Al Ettifaq).

¿Cuáles son los fichajes más importantes de la liga árabe esta temporada?

A los fichajes de Al Hilal, hay que sumarle la gran cantidad de figuras que llegaron a la Liga Profesional Saudí. A su clásico rival, Al Nassr, llegaron Sadio Mané (Bayern Múnich), Marcelo Brozovic (Inter de Milán), Seko Fofana (Lens), Otávio (Porto) y Alex Telles (Manchester United).

En tanto, Al Ittihad, vigente campeón de la liga saudí, contrató a Karim Benzema (Real Madrid), N’Golo Kanté (Chelsea), Fabinho (Liverpool) y Jota (Celtic). Mientras que Al Ahli, recién ascendido a Primera División, fichó a Riyad Mahrez (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool FC), Édouard Mendy (Chelsea), Franck Kessié (FC Barcelona), Roger Ibáñez (AS Roma) y Allan Saint-Maximin (Newcastle). Por último, se destacan otras contrataciones aisladas de otros equipos como Jordan Henderson (Liverpool FC) y Moussa Dembélé (Lyon) a Al Ettifaq y Lucas Zelarayán (Columbus Crew) a Al Fateh, entre otros.