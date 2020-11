Grupos definidos: así se jugara la liguilla de eliminados del FPC en 2020

Finalemente, serán ONCE los equipos del FPC los que disputarán esta Liguilla de Eliminados que creo la Dimayor a causa de la larga cuarentena que se vivió en el país y que obligó a que el fútbol colombiano se detuviera por un pronlongado tiempo durante el 2020.

Dimayor organizó a los once equipos en tres grupos. Sobre este certamen hay dos novedades a tener en cuenta: la primera tiene que ver con el grupo C, que solo tiene 3 equipos. Cúcuta, por su liquidación, no participará de esta liguilla. El otro equipo al que hay que poner en duda para su participación es el Deportivo Pereira (sus jugadores entraron en huelga por falta de pago).

Futbolistas de @Corpereira entran en cese de actividades por incumplimiento en pago de obligaciones laborales (salarios, convenios y premios) por parte del liquidador Jhon Candamil, vulnerando sus derechos y afectando la subsistencia de sus familias.#UnidosSomosMásFuertes pic.twitter.com/wByUZVRi6R — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) November 21, 2020

De cualquier manera, se organizaron los grupos de la Liguilla y el único equipo que no está presente es el Cúcuta Deportivo. Teniendo eso en cuenta, así quedaron organizados los tres grupos de la Liguilla de Eliminados:

Grupo A: Ind. Medellín, Envigado, Rionegro, Pereira.

Grupo B: Millonarios, Once Caldas, Patriotas, Chicó.

Grupo C: Alianza Petrolera, Jaguares, Bucaramanga.

¿Qué formato tendrá esta Liguilla de Eliminados?

Cada equipo jugará un total de CUATRO partidos (excepto los equipos del grupo C). Al final de la "fase de grupos", se clasificarán los lideres de cada zona y el mejor segundo clasificado de los tres grupos. Estos cuatro equipos irán a semifinales, de partido único, y allí se conocerán a los finalistas.

El ganador de esta inédita liguilla conseguirá un cupo para jugar una serie más contra el equipo mejor ubicado de la Reclasificación de 2020 y que no tenga cupo a torneo internacional. El ganador de esta llave conseguirá el último boleto de clasificación de Colombia para la próxima Copa Conmebol Sudamericana.

Por último, cabe aclarar que los puntos y estadísticas que se sumen en esta liguilla no sumarán para competencias oficiales. Es decir, no añadirá puntos a la reclasificación, descenso o estadísticas a tablas de goleadores, asistencias, e.t.c.



