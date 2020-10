La pregunta y la etiqueta que "sacó de quicio" a Luis Muriel en rueda de prensa

Sin duda alguna, uno de los futbolistas con mejor actualidad en la Selección Colombia es Luis Fernando Muriel. Desde que llegó a Atalanta, su carrera tuvo un respiro y un "renacer". Desde que volvió a Italia, se encontró con su mejor versión, está en idilio con las redes y es uno de los jugadores más destacados de la plantilla del club de Bérgamo.

Sin embargo, a Luis Muriel lo vienen persiguiendo dos etiquetas desde hace un buen tiempo: en Italia algunos lo han comparado con el mítico Ronaldo Nazario por lo que algunos lo apodan como el "nuevo Ronaldo". La segunda es más reciente y tiene mucho que ver con lo que fue su primer año como jugador del Atalanta.

Desde que empezó a ser dirigido por Gian Piero Gasperini, Muriel ha tenido que remar desde la suplencia para ganarse un lugar en el primer equipo. Siendo emergente en Italia, logró marcar unos números impresionantes con sus goles y el promedio de anotación por partido. Eso le valió para ser apodado como "el mejor suplente del mundo". Ese en particular, es el que más le molesta y lo dejó claro en la rueda de prensa que ofreció con la Selección Colombia.

"Este año las cosas cambiaron muchísimo y tenemos una plantilla más amplia y eso me ha ayudado también a tener más minutos. De tres partidos llevo dos de titular y esa etiqueta de ser suplente no es que me guste mucho, pero siempre me mentalicé a aportar al equipo, sea desde el inicio o entrando y mi pensamiento es ser titular".