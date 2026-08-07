Messi, el único argentino con más goles que Contreras en 2026

El delantero de Millonarios vive el mejor momento de su carrera. Solamente Messi ha marcado más goles cuando hablamos de argentinos.

Rodrigo Contreras volvió a la senda del gol en un Millonarios donde ya se le tiene como uno de los pilares del equipo de Fabián Bustos. El exdelantero de Platense vive un 2026 de ensueño donde solamente la figura de Lionel Andrés Messi ha anotado más tantos en cuanto a futbolistas argentinos se refiere. Los números obligan al equipo de la capital colombiana a cerrar cualquier posibilidad de verle lejos del estadio Nemesio Camacho El Campin.

Los números son claros y contundentes. Si miramos las 50 ligas más prestigiosas del panorama internacional, veremos cómo Rodrigo Contreras es el segundo argentino con más goles hasta la fecha en lo que vamos de año. Han sido 16 sus gritos sagrados por torneos de clubes con un Millonarios donde ni mucho menos el rendimiento colectivo del equipo le ha acompañado. Messi tiene un total de 23 desde que comenzó el año.

El delantero tucumano tiene contrato con Millonarios hasta diciembre del año 2026. Tras ello habrá que intentar forzar su permanencia en una entidad donde regresar a los torneos internacionales se entiende como una obligación en todos los sentidos. Al igual que Messi en una MLS revolucionada por sus goles, Contreras se ha hecho vital en una liga colombiana donde a sus 30 años vive seguramente el mejor momento de su carrera.

“Quiero ayudar al equipo, quiero ser parte del proyecto de Millonarios, de poder lograr algo con el club. La gente me da mucho cariño, son muy agradecidos. Ahora el club se va a juntar con mis representantes, ellos tienen la opción de compra, veremos qué pretenden ellos, qué quieren ellos…Si el club quiere contar conmigo, estoy a disposición”, declaraba el argentino en los últimos meses alrededor de su posible permanencia en el equipo.

Messi, único argentino con más goles en 2026 que Contreras: GETTY

Recordemos que Millonarios tendrá que negociar con Everton de Chile más pronto que tarde. Se busca abaratar los costes de una posible compra de los servicios del futbolista tucumano. Por lo pronto y hasta que esto ocurra, Contreras seguirá luchando por ser el segundo argentino con más goles del año 2026 y solamente por detrás de Lionel Messi.

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