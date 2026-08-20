Mario Yepes se une a las críticas del Pibe Valderrama al nuevo asistente de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

El nuevo asistente de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia sigue generando debates en el entorno de la Tricolor. Yepes se suma a Valderrama.

José María Bazán estaría a un paso de ser el nuevo ayudante de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. El argentino llegaría para ocupar la plaza de Luis Amaranto Perea después de la salida del exdefensor rumbo al Deportivo Independiente Medellín. Figuras de la talla de Carlos El Pibe Valderrama y Mario Yepes cuestionan la elección.

“No estoy de acuerdo con que no llegue un asistente técnico colombiano. No estoy de acuerdo, me gustaría un colombiano. Creo que ya no va a ser porque va a llegar otro asistente técnico… Creo que eso de Colombia debe estar en el cuerpo técnico, es mi percepción y lo que yo pienso. Me gusta la idea que siga Lorenzo, no me gusta que no estén pensando en un asistente técnico colombiano”, ha empezado reflexionando el excapitán de la Selección Colombia en los últimos capítulos.

Entiende Yepes que se trataba de una oportunidad importante para seguir potenciando figuras de cara al futuro de la selección en cuanto a la dirección técnica se refiere. También que el hecho de ya haber tenido a Néstor Lorenzo de la mano de Luis Amaranto Perea era el mejor ejemplo para comprender lo que estaba en juego. Veremos si finalmente José María Bazán debuta o no en la fecha FIFA del mes de septiembre.

“Que se mantenga el profesor Lorenzo es algo que había pensado, es algo que para mí le da continuidad a un trabajo… Viene un ciclo difícil, ¿no? Hay menos paciencia porque realmente yo esperaba que nosotros pudiéramos llegar más lejos en el Mundial 2026, la verdad. Era lo que todo el mundo creíamos, que podíamos llegar más lejos”,más reflexiones de Mario Alberto Yepes sobre el tema.

Cada vez más leyendas piden a Lorenzo presencia colombiana en su cuerpo técnico: GETTY

No han sido ni mucho menos semanas tranquilas para el entorno de la selección colombiana. La eliminación a manos de Suiza en la Copa del Mundo hizo reevaluarse todo tipo de cuestiones tanto a la Federación como al entorno. Finalmente Néstor Lorenzo continuará al frente del equipo con el objetivo de seguir afianzando una generación que pueda pelear por títulos como la Copa América del año 2028.

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Valderrama, el primero en marcarle la cancha a Lorenzo

“Yo quisiera colombianos en el cuerpo técnico de la selección, pero nos cortaron el agua y la luz a todos nosotros allá. Todos estamos afuera, no sé por qué”, marcaba otra icónica figura de la selección colombiana. Todo antes que Yepes también dejase sus reflexiones alrededor del futuro de un cuerpo técnico observado como nunca en el ciclo Lorenzo.

Para Valderrama se trata de una acción lógica. Entiende que el argentino quiera configurar un equipo de trabajo semejante a su día a día: “En el fútbol, hay que armar el equipo con amigos. Cada técnico tiene sus amigos; siempre me lo enseñaron y es así: Néstor tiene su amigo y él responde. Si yo armo un cuerpo técnico, tengo que buscar mis amigos… y él está haciendo eso”.

Datos claves

Néstor Lorenzo mantendrá a José María Bazán como su nuevo asistente en Colombia .

mantendrá a José María Bazán como su nuevo asistente en . Mario Yepes criticó que no se contrate a un entrenador colombiano como asistente.

criticó que no se contrate a un entrenador como asistente. Carlos Valderrama también cuestionó la falta de técnicos colombianos en la Selección.