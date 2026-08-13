Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Millonarios

Álex Castro dejó Millonarios y ya encontró nuevo equipo ¿se queda en Colombia?

Álex Castro fue uno de los descartes de Millonarios para el segundo semestre de la Liga BetPlay y el delantero ya encontró nuevo equipo.

Álex Castro dejó Millonarios y ya encontró nuevo equipo ¿se queda en Colombia?
Álex Castro dejó Millonarios y ya encontró nuevo equipo ¿se queda en Colombia?

Álex Castro fue uno de los jugadores que dejó Millonarios para el segundo semestre, el extremo colombiano estuvo unas semanas decidiendo su futuro y encontró nuevo club. El futbolista deja el país se irá a jugar a la primera división de Israel

Hapoel Kfar Shalem será el nuevo club de Castro, que aunque no es un club deportivamente estelarista, significará un ingreso económico importante en comparación a lo que ganaba en Colombia.

+ Seguinos en

El club lo tendrá como uno de los mejores pagados del plantel del club de la segunda división israelí y el contrato es por un año, es decir hasta junio del próximo 2027.

Con Millonarios jugó más de 1500 minutos en una veintena de partidos, anotando 1 gol y dando 3 asistencias

Las salidas confirmadas de Millonarios

De acuerdo a la información de “La Página Embajadora” y también diferentes reportes de prensa, los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.

Ver también

VIDEO | Juan Fernando Quintero arranca con dos golazos en el Medellín

En resumen

  • Alex Castro cerró su etapa en Millonarios y ya tiene nuevo club en el fútbol colombiano para encarar esta temporada 2026.
  • El extremo antioqueño definió su continuidad en la Liga BetPlay al alcanzar un acuerdo con otra institución del FPC tras quedar como agente libre.
  • Su incorporación busca aportarle velocidad, desequilibrio por las bandas y experiencia en el torneo local a su nuevo equipo
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones