Álex Castro dejó Millonarios y ya encontró nuevo equipo ¿se queda en Colombia?

Álex Castro fue uno de los descartes de Millonarios para el segundo semestre de la Liga BetPlay y el delantero ya encontró nuevo equipo.

Álex Castro fue uno de los jugadores que dejó Millonarios para el segundo semestre, el extremo colombiano estuvo unas semanas decidiendo su futuro y encontró nuevo club. El futbolista deja el país se irá a jugar a la primera división de Israel

Hapoel Kfar Shalem será el nuevo club de Castro, que aunque no es un club deportivamente estelarista, significará un ingreso económico importante en comparación a lo que ganaba en Colombia.

El club lo tendrá como uno de los mejores pagados del plantel del club de la segunda división israelí y el contrato es por un año, es decir hasta junio del próximo 2027.

Con Millonarios jugó más de 1500 minutos en una veintena de partidos, anotando 1 gol y dando 3 asistencias

Las salidas confirmadas de Millonarios

De acuerdo a la información de “La Página Embajadora” y también diferentes reportes de prensa, los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.

Publicidad

En resumen