Álex Castro dejó Millonarios y ya encontró nuevo equipo ¿se queda en Colombia?

Álex Castro fue uno de los jugadores que dejó Millonarios para el segundo semestre, el extremo colombiano estuvo unas semanas decidiendo su futuro y encontró nuevo club. El futbolista deja el país se irá a jugar a la primera división de Israel
Hapoel Kfar Shalem será el nuevo club de Castro, que aunque no es un club deportivamente estelarista, significará un ingreso económico importante en comparación a lo que ganaba en Colombia.
El club lo tendrá como uno de los mejores pagados del plantel del club de la segunda división israelí y el contrato es por un año, es decir hasta junio del próximo 2027.
Con Millonarios jugó más de 1500 minutos en una veintena de partidos, anotando 1 gol y dando 3 asistencias
Las salidas confirmadas de Millonarios
De acuerdo a la información de “La Página Embajadora” y también diferentes reportes de prensa, los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.
En resumen
- Alex Castro cerró su etapa en Millonarios y ya tiene nuevo club en el fútbol colombiano para encarar esta temporada 2026.
- El extremo antioqueño definió su continuidad en la Liga BetPlay al alcanzar un acuerdo con otra institución del FPC tras quedar como agente libre.
- Su incorporación busca aportarle velocidad, desequilibrio por las bandas y experiencia en el torneo local a su nuevo equipo