Edwin Cardona respondió si firmaría con Millonarios por un mejor salario del que gana en Nacional

¡Respuesta contundente al rival! La postura de Edwin Cardona sobre si firmaría con Millonarios por un mejor salario que en Nacional.

Hoy por hoy vuelve a ser cuestionado porque el técnico Lucas González lo pone como titular por delante de Juan Manuel Rengifo. Edwin Cardona volvió a dar de qué hablar, y no precisamente en la cancha, ya que en medio de los cuestionamientos de los hinchas y la prensa respondió si firmaría con Millonarios por un mejor salario del que gana en Atlético Nacional.

Cardona fue entrevistado por el comediante Juan Pablo Riaño en ‘The Juanpis Live Show’ y soltó un par de bombas informativas. Primero, no dudó en confesar la traición que le hizo el entrenador José Néstor Pékerman al no llevarlo al Mundial 2018 y después respondió si jugaría en Millonarios.

¡De todo y para todos! “Cuando iba en la carretera y me dijeron eso solté el volante y mi esposa, que estaba al lado, coge la cabrilla y me dice: ‘¿Qué pasó?’. Colgue inclusive y ya por medio de un audio me mando y me dijo que no iba a ser convocado para estar en el Mundial“, confesó Edwin Cardona antes de responder a una hipotética oferta de Millonarios.

Edwin Cardona respondió si firmaría con Millonarios y dejaría a Atlético Nacional

Andres Llinás y Edwin Cardona. (Foto: Vizzor Image)

Juanpis González le preguntó a Cardona si jugaría en Millonarios por un mejor salario del que gana en Atlético Nacional y la respuesta fue contundente: “No, lo respeto mucho, pero el cariño que le tengo al club… Nací en Nacional, me crié toda la vida ahí y soy hincha del club. He jugado y representado a equipos en el fútbol colombiano, pero pues Millonarios es algo diferente. Millonarios y Medellína serían algo de pronto… Con todo el respeto, pero a esos dos clubes no iría“.

Este sería el salario de Edwin Cardona en Atlético Nacional

Hasta inicio de la Liga Colombiana I-2026, el portal ‘360 Radio’ le reportó a Cardona un salarió de $144.000 dólares al año en Atlético Nacional. Unos 440 millones de pesos colombianos, aproximadamente.

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