¿Cuánto tiempo le queda a James Rodríguez para encontrar equipo?

Se cayó el fichaje de James Rodríguez por el América de México y el panorama para el colombiano de cara al final del mercado de fichajes es claro en todos los sentidos. Esto dice la normativa para futbolistas libres y las fechas que le quedan al cucuteño para encontrar un nuevo destino.

En caso de que James quiera volver a una de las cinco grandes ligas de Europa, el panorama se encuentra pactado para el 31 de agosto o el 1 de septiembre. Es la fecha donde cerrarán los mercados de fichajes de competencias como la Premier League, LaLiga, la Serie A de Italia o la Bundesliga. En las competiciones nacionales de segundo nivel en Europa todo puede irse hasta la segunda semana del noveno mes del año.

Ahora imaginémonos el escenario donde James sigue en Latinoamérica. Por México tendrá posibilidades de tener un nuevo destino hasta mediados del mes de septiembre. En Brasil la trama le deja hasta los primeros días del noveno mes del año para encontrar un nuevo club. En Colombia jugadores libres todavía podrán ser incorporados durante las siguientes seis o siete semanas según reportan diferentes medios de comunicación.

Hay un tema clave aquí para el futuro de James. El jugador quedó libre contractualmente tras finalizar su paso por Minnesota antes de la apertura del mercado de pases. La finalización de su vínculo contractual coincidió con la apertura de una ventana de transferencias que veremos dónde le lleva. Es por eso que al no existir una rescisión de su contrato de manera unilateral, y como en otras ocasiones, tendrá más días para encontrar club que en otros contextos.

James busca destino tras salir de Minnesota United: GETTY

A sus 35 años, y tras una Copa del Mundo decepcionante, el líder de Colombia durante la última década y media espera por un nuevo destino. No nos olvidemos de que el equipo que seguirá siendo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá actividad durante la primera fecha FIFA con cuatro partidos en las siguientes semanas. Veremos si el hecho de tener o no club afecta la convocatoria de James Rodríguez para un nuevo desafío con la Tricolor.

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Asia, ¿Otra opción para James?

Arabia Saudita cierra su ventana el 6 de septiembre. Qatar lo hará el 1 y Emiratos Árabes Unidos hasta finales de dicho mes. Son otras opciones para el jugador, teniendo en cuenta las negativas que ha encontrado por México e igualmente después de ver cómo los rumores que le llevaban a la Lazio en Italia nunca terminaron de concretarse.

Parece difícil pensar que James Rodríguez quisiese continuar en la MLS tras su paso por Minnesota. El jugador no ha venido apostando por ser parte de una misma liga en un período superior a los seis meses desde hace ya 3 años. Este contexto se explica desde decisiones deportivas e igualmente desde los retos fiscales que supondría para su carrera a nivel individual.

Datos claves

James Rodríguez no jugará en América de México tras caerse su fichaje.

no jugará en América de México tras caerse su fichaje. James Rodríguez tiene hasta el 1 de septiembre para firmar en Europa.

tiene hasta el 1 de septiembre para firmar en Europa. Arabia Saudita permite el fichaje de James Rodríguez hasta el 6 de septiembre.