Desde América de Cali confirmaron qué piensa Millonarios de que jueguen en Bogotá tras el terremoto

Cali fue una de las ciudades más afectadas luego del terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter que sufrió Colombia el 10 de agosto, así que América no dudó y tomó una firme decisión que lo va a alejar por un tiempo del estadio ‘Pascual Guerrero’. ¿Qué piensa Millonarios al respecto?

¡Ya se conoció su posición! Millonarios, al igual que la gran mayoría de los equipos del fútbol de Colombia, viene dando de esas noticias positivas con una donación económica al Banco de Alimentos para ayudar a las víctimas del terremoto. ¿Ahora también se solidarizó con América?

“La ciudad no está para fútbol todavía. Nosotros tenemos que continuar porque desde luego hay un ecosistema que gira entorno del fútbol profesional y del cual hacemos parte, pero de hecho de las partes más afectadas de Cali están alrededor del estadio. Creo que seríamos muy indolentes como lo dijo esta mañana ‘Lucho’ (Luis Paz) en una entrevista darle apertura al estadio cuando sabemos que el estado de ánimo no está en este momento. Sería muy triste tratando de ir a un lugar que te dé alegría y llenarte el corazón de tristeza. Entonces, creo que en ese orden de ideas, hemos tratado de buscar alternativas y una de ellas es Bogotá“, empezó diciendo Iván Vélez, gerente deportivo del América de Cali, en el programa ‘La FM Más Fútbol’ y su confesión sobre Millonarios estaba a punto de llegar.

La posición de Millonarios si América juega en Bogotá tras el terremoto

Dany Rosero y David Mackalister Silva. (Foto: Vizzor Image)

El mismo Vélez confirmó la postura oficial de ‘Millos’. “Nosotros hemos mandado una documentación a Millonarios, Internacional y Santa Fe y nos han respondido de muy buena manera dándonos luz verde y diciendo que ellos no se oponen a absolutamente nada (…) Hoy por hoy son solidarios y lo deben ser todos, esto tiene que tener su aprendizaje. Indistintamente pueden traer 20.000, 15.000, 25.000 (hinchas), lo que sea, pero lo importante es que nosotros podamos llegar a seguir compitiendo”, afirmó el gerente deportivo del América de Cali.

¿Cuándo es el próximo partido de América de Cali tras el terremoto?

América volverá a jugar en la Liga Colombiana II-2026 cuando visite a Independiente Santa Fe el próximo sábado 22 de agosto a las 6:10 P.M. por la sexta fecha en el estadio ‘El Campín’. ¿Su nueva casa provisional? Ese misterio estará por resolverse.

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