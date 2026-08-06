Ni Barcelona ni Newell`s: Inter Miami revela los planes de Messi para cuando deje el fútbol

Lionel Messi volvió a ser titular con el Inter Miami, y a seguir demostrando por qué es el futbolista más determinante de lo que llevamos de MLS. Mientras tanto, la directiva del equipo de David Beckham revela algunos de los objetivos del rosarino para cuando este deje la actividad profesional. Ni Barcelona ni Newell’s Old Boys de Rosario son la prioridad.

“La idea es que, cuando deje de jugar, tenga en Inter una opción de invertir su tiempo. Legalmente, ahora no puede ser propietario del club (con acciones), porque los estatutos de la MLS no dejan esta opción, pero cuando ya no sea jugador en activo él será parte del accionariado del Inter”, palabras a MARCA en España de Xavier Asensi, presidente de operaciones de la entidad.

Dio a entender que ambas partes ya piensan poco a poco en el futuro de la relación y más allá del césped: “Llegará un momento en el que Messi ya no juegue. Me duele, pero es obvio, no podrá jugar 15 años más, y el club seguirá. Sería una imprudencia no pensar en el posLeo. Pero mientras que juegue lo que él quiera. Él, más que nadie, se ha ganado el derecho a dejarlo cuando quiera”.

El futuro de Messi, para cuando se retire, no es un tema menor. En tiempos donde se cumple el quinto aniversario de su salida del Barcelona, todos todavía sueñan con un retorno a la Ciudad Condal para cerrar una herida que sigue abierta desde que se dio como imposible el hecho de renovar su contrato en el año 2021. De momento, la directiva de David Beckham asegura que Messi tiene como prioridad seguir ligado a la entidad para cuando llegue el momento del retiro.

Asensi da por hecho que Messi seguirá ligado a Miami tras su retiro: GETTY

Bajo esta premisa y contexto, también sería imposible verle cerca de su querido Newell’s Old Boys de Rosario. Una entidad de la que siempre se declaró como hincha y que hasta la fecha no ha tenido la posibilidad de verle pisar su estadio más allá de compromisos de carácter amistoso. No nos olvidemos de que La Pulga tiene contrato hasta diciembre del año 2028 en los Estados Unidos.

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Messi, lleno de proyectos a futuro

Desde su club en Uruguay, junto a Luis Suárez (Deportivo LSM), pasando por el que tiene también en Rosario junto a diferentes miembros de su familia (Leones FC), el argentino ha venido consolidando diferentes entidades de cara al futuro de una vida que lentamente se irá alejando del fútbol con el pasar de los meses. Messi jamás siquiera ha dejado caer la posibilidad de ser entrenador en un futuro.

Sí ha dejado en claro en algunas ocasiones que el rol de director deportivo, o de ser parte de una junta directiva, podría llegar a seducir. Solo el tiempo dirá qué ocurre, pero de momento el argentino únicamente ha dado pasos en cuanto al futuro de su vida se refiere cuando hablamos de la fundación de nuevas entidades deportivas y proyectos donde se le entiende como la cabeza absoluta de diferentes instituciones.

Datos claves

Lionel Messi será accionista de Inter Miami cuando se retire del fútbol profesional.

será accionista de Inter Miami cuando se retire del fútbol profesional. Xabier Asensi confirmó los planes del club para mantener a Lionel Messi tras retirarse.

confirmó los planes del club para mantener a tras retirarse. Lionel Messi tiene contrato firmado con Inter Miami hasta diciembre del año 2028.