¿Por qué no juega Edinson Cavani ni Luis Suárez en Uruguay vs. Chile por Eliminatorias?

Uruguay comienza un nuevo ciclo en las Eliminatorias Sudamericanas enfrentando a Chile en el Estadio Centenario de Montevideo este viernes 8 de septiembre. El conjunto uruguayo buscará comenzar con el pie derecho ante un equipo ilusionado con volver a una Copa del Mundo.

La Celeste viene de un Mundial para el olvido, tras quedar eliminado con cuatro puntos en un grupo compartido con Ghana, Portugal y Corea del Sur. Luego de la eliminación, comenzó el ciclo de Marcelo Bielsa como entrenador, quien dio su lista de convocados con grandes ausencias.

¿Por qué no juega Edinson Cavani en Uruguay vs. Chile?

Edinson Cavani es uno de los históricos que Bielsa decidió dejar a un lado para renovar la Selección, pensando en el próximo Mundial. El jugador de Boca dijo entre semana: “Yo me siento bien, pero él lo vio de esa manera. No quiero darle muchas vueltas al tema”.

¿Por qué Luis Suárez no juega en Uruguay vs. Chile?

Siguiendo la línea anterior, Luis Suárez también fue uno de los apuntados por Marcelo Bielsa para renovar la Celeste. El histórico delantero se mostró disconforme y declaró: “A mí no me llamó ni se comunicó conmigo. No solamente el entrenador, sino que nadie de la selección”.