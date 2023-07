Lo ocurrido con el preparador físico de Flamengo sigue generando polémica. El miembro del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli agredió a un jugador y ahora el entrenador ha publicado un comunicado en sus redes sociales.

Fue durante la noche de este sábado que estalló la polémica en Flamengo. Pablo Fernández, preparador físico del Mengao, golpeó al futbolista, Pedro en el rostro. El jugador ha puesto una denuncia formal en la comisaría.

Lo sucedido ha sacudido a todo el cuerpo técnico de Flamengo, al punto de que se ha puesto en duda la continuidad de Jorge Sampaoli en el banquillo. Ahora el entrenador, sin confirmar qué sucederá con los implicados, ha publicado un comunicado.

Pronunciamiento de Jorge Sampaoli

Por medio de sus redes sociales, Jorge Sampaoli lamentó lo sucedido. “No creo en la violencia como solución. No nos lleva a ninguna parte. Ni en la vida, ni en el fútbol. A lo largo de mi carrera, he visto tantas peleas y siempre me han dejado con una sensación de vacío. Lo que pasó ayer me puso muy triste. Ensombrecimos una impresionante victoria con una disputa interna cuyas razones existen, pero en este momento no importan“.

El DT aseguró que intentará solucionar el asunto por la vía del diálogo. “La historia me ha demostrado que la única solución es la conversación. Incluso cuando cometí un error o vi el error de los demás. Tengo fe en la palabra. Que es una forma de tener fe en el ser humano. Porque la violencia nos separa y la conversación nos une“.

El técnico argentino se mostró sumamente afectado por la polémica. “Soy el líder de este equipo. Me duele mucho cuando dos compañeros de trabajo se pelean. Más que violencia. Los entrenadores no solo se dedican a la táctica y a preparar a los futbolistas. Sobre todo, trabajamos para gestionar grupos. Intentamos mejorar y cuidar a las personas”.



“No he estado durmiendo pensando en cómo ayudar a Pedro y Pablo. Sé que ustedes dos tuvieron una noche horrible. Y que, pase lo que pase, tenemos la obligación de cuidarnos. Para cambiarnos Para unirnos. Para ser mejor. Y poner a Flamengo en lo más alto” añadió.